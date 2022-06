Journée de la sécurité routière Chauray Chauray Catégories d’évènement: Chauray

Yvelines

Journée de la sécurité routière Chauray, 25 juin 2022, Chauray. Journée de la sécurité routière

Galerie et Parking Géant Route de Paris Chauray Yvelines Route de Paris Galerie et Parking Géant

2022-06-25 – 2022-06-25

Route de Paris Galerie et Parking Géant

Chauray

Yvelines EUR Au programme :

> Le critérium Toute la journée pour tous les enfants de 7 à 14 ans.

Un départ sera organisé toutes les 30 minutes (10 enfants maximum).

> La prévention routière Stand animé intitulé « le vélo aux dix erreurs », pour les enfants de 7 à 15 ans.

> Un cascadeur mettra en évidence les distances de freinage et effectuera des reconstitutions d’accidents :

– 11h00, percussions de véhicule contre scooter,

– 14h00, véhicule contre trottinette

– 16h00, voiture contre voiture (intervention des sapeurs pompiers, démonstration commentée) > L’ECF Atelier autour de la ceinture de sécurité.

> La Macif Prévention Mise à disposition d’un simulateur de conduite avec trois écrans.

> La Préfecture des Deux-Sèvres Stand concernant l’alcool et un simulateur de conduite.

> Sensibilisation aux gestes qui sauve par la protection civile. Et d'autres stands seront proposés à tous les citoyens…

> Sensibilisation aux gestes qui sauve par la protection civile. Et d’autres stands seront proposés à tous les citoyens… +33 5 49 08 02 93 Au programme :

> Sensibilisation aux gestes qui sauve par la protection civile. Et d'autres stands seront proposés à tous les citoyens…

Route de Paris Galerie et Parking Géant Chauray

