Journée de la sécurité routière au village! 2021-09-04 Place Canon Le village
Marsanne

Marsanne Drôme Animations juniors et séniors: venez en famille!

Parcours de prévention à vélo enfants (apportez votre vélo ou votre trottinette!), simulateur de tonneaux en voiture, simulateur de conduite, tests aux chocs, démonstration des pompiers et des gendarmes. mairie@marsanne.fr +33 4 75 90 32 79 http://www.mairie-marsanne.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

