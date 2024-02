JOURNÉE DE LA SECONDE MAIN Petite-Rosselle, samedi 9 mars 2024.

JOURNÉE DE LA SECONDE MAIN Petite-Rosselle Moselle

Samedi

Le Centre d’Action Sociale de Petite-Rosselle organise sa troisième édition de la Journée de la seconde main.

Plusieurs associations seront présentes et proposeront différents types produits à la vente

– Société Saint-Vincent-de-Paul vêtements de seconde main et défilé de mode

– ASBH produits issus des chantiers d’insertion (laine et bois)

– Emmaüs produits couture, bric-à-brac, mercerie et divers

– Secours Catholique jouets et gâteaux

– La ligue contre le cancer primevères

– Bibliothèque municipale livres

Des ateliers créatifs printaniers pour enfants seront également au programme

– Bibliothèque municipale mobiles décoratifs

– ASBH Atelier bois Je décore ma ville (fabrication d’objets destinés à la décoration de la ville)

– ASBH Rencontrerie décoration de table

Restauration par le Rencard Emmaüs

Couscous poulet, merguez et boulette de bœuf à 13€ pour les adultes et 5€ pour les enfants.

Réservations auprès du CCAS au 03 87 85 27 10.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Ctr Saint-Charles

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est

L’événement JOURNÉE DE LA SECONDE MAIN Petite-Rosselle a été mis à jour le 2024-02-13 par FORBACH TOURISME