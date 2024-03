Journée de la santé mentale positive Saint-Jean-de-Luz, mercredi 13 mars 2024.

Les partenaires du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) Navarre Côte Basque (le Groupe d’Entraide Mutuelle Phoenix, le Centre Hospitalier de la Côte Basque, la Clinique Caradoc, l’association Uniscités et le CCAS de Saint-Jean-de-Luz) se mobilisent autour de la journée de la santé mentale positive le mercredi 13 mars 2024.

Il s’agit d’ouvrir le dialogue sur le sujet de la santé mentale et convaincre les acteurs de la société d’agir pour développer les conditions favorables à la santé mentale.

Cet événement national est l’occasion de mettre en œuvre partout en France des actions concrètes et citoyennes de la santé mentale positive.

Plusieurs animations seront ainsi proposées stands d’information, porteur de paroles, roue de la santé mentale et flashmob (14h 15h 16h). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine clsm@ch-cotebasque.fr

L’événement Journée de la santé mentale positive Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Pays Basque