Journée de la Saint Jean Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 27 juin 2021-27 juin 2021, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Journée de la Saint Jean 2021-06-27 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-27 Place de la mairie Comité des fêtes de Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot EUR Jeu de piste géant: La Disparition de Saint Jean!

09h30 – 11h00: Départ des équipes en différé depuis la place de la mairie. L’équipe la plus rapide recevra un lot. Pas de réservation. Les équipes seront constituées de 4 personnes maximum. Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés. 12h30: Restauration et buvette sur place. 14h30: Tournoi de pétanque Le Comité des fêtes relance les festivités estivales!! +33 6 38 26 15 60 Le Comité des fêtes relance les festivités estivales!! Jeu de piste géant: La Disparition de Saint Jean!

