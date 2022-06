Journée de la Ronde Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: 22530

Guerlédan 22530 A 9h30, concours marche-mélodie. De 10h à 12h : initiation à la danse. A 14h : concours musique et chant. En soirée, fest-noz avec Barok et le cercle celtique. concoursdelaronde@gmail.com A 9h30, concours marche-mélodie. De 10h à 12h : initiation à la danse. A 14h : concours musique et chant. En soirée, fest-noz avec Barok et le cercle celtique. Théatre de verdure – Parc de la mairie Mûr-de-Bretagne Guerlédan

