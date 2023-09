Journée de la Romance Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Journée de la Romance Bibliothèque Assia Djebar Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La journée de la Romance revient pour sa 3ème édition en partenariat avec le Festival du roman féminin.

Au programme, des rencontres d’auteur.es et d’éditeurs.trices, des ateliers d’écriture, des jeux et plein de surprises. Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/FestivalDuRomanFeminin

(c) bibliothèque Assia Djebar Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Assia Djebar Adresse 1 rue Reynaldo Hahn Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Assia Djebar Paris latitude longitude 48.8492559915638,2.41215901561648

Bibliothèque Assia Djebar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/