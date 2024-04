Journée de la randonnée du Val d’Amour Chapiteau de Belmont Belmont, dimanche 26 mai 2024.

Belmont accueille la 33ème édition de la journée de la randonnée du Val d’Amour! Des circuits pédestres et VTT pour tout public seront proposés et se rejoindront au chapiteau de Belmont. Une sensibilisation à la biodiversité environnante sera également proposée à travers stands et une balade commentée d’1.5km.

Ravitaillement gourmand. Petite restauration et repas traiteur sur commande.

Animations de la Ligue de protection des oiseaux, du conservatoire des espaces naturels et des Radeliers! 6 6 EUR.

Début : 2024-05-26 08:00:00

fin : 2024-05-26 15:00:00

Chapiteau de Belmont 4 rue des Graviers

Belmont 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté celine.turri@valdamour.com

