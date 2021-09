Journée de la propreté Parc du Vivier, 11 septembre 2021, Mérignac.

**Découvrez le travail de Bordeaux Métropole en termes de propreté et tri des déchets sur la métropole le samedi 11 septembre de 10h à 16h au parc du Vivier ! Un village associatif sera également présent avec une distribution de composteurs ainsi qu’une sensibilisation au tri des déchets au Parc du Château** ### Ramassage des déchets dans le parc du Château Une opération de nettoyage est organisée dans le parc du Château de 10h à 12h. Les volontaires seront équipés pour le ramassage des déchets et accompagnés par des animateurs. De 10h à 12h. Départ : Avenue du Président René Coty, en face de l’Aumônerie. Sacs, gants et pinces fournis. [Je m’inscris au ramassage](http://www.merignac.com/ramassage-des-dechets-dans-le-parc-du-chateau) ### Rencontrez les équipes de la propreté au parc du Vivier ! À l’occasion de cette journée, les services métropolitains exposeront les engins de la propreté et seront présents pour expliquer leurs métiers respectifs, sensibiliser au tri des déchets et distribuer des composteurs. De 10h à 16h [Je souhaite obtenir un composteur](http://www.merignac.com/distribution-de-composteurs-dans-le-parc-du-vivier) ### Village associatif au parc du Vivier Un village associatif sera présent le 11 septembre au parc du Vivier : * Zero Waste Bordeaux : atelier “La fresque des déchets” – de 10h à 12h30. Cet atelier coopératif invite les participants à schématiser le devenir de leurs déchets et à approfondir les impacts de leurs habitudes de consommation. Il permet de prendre conscience de notre consommation de ressources au quotidien au travers le prisme des déchets tout en sensibilisant sur les bonnes pratiques de prévention et de tri. De 4 à 8 personnes, à partir de 14 ans. Inscription en ligne obligatoire. * ELISE Atlantique : camionnette de sensibilisation sur tri avec Les Carabelles de Bordeaux – de 10h à 13h. Les carabelles sont des nouveaux concepts de sensibilisation, de collecte et de valorisation des déchets à destination de l’ensemble de la population. * Au ras du sol : Sensibilisation autour du compostage – de 10h à 13h. L’association Au Ras Du Sol s’est spécialisée dans les problématiques de valorisation de la matière organique par voie aérobie – autrement dit : le compostage. * Association BOKASHI : Collecte de biodéchets en porte à porte en vélos triporteurs. La Ville de Mérignac accompagne l’association et aide les habitants financièrement à tester leur collecte. * La Fumainerie. L’association développe les toilettes sèches chez les particuliers. Elle porte un projet plus large avec d’autres acteurs autour d’un système alternatif d’assainissement. Ils portent aussi un projet de maison de la Matière organique. * Neoless. La Ville accompagne cette jeune entreprise dans la collecte de capsules de café pour les revaloriser en engrais et valoriser l’aluminium par ailleurs. ### Informations pratiques Journée de la propreté samedi 11 septembre 2021 Parc du Château, Av. du Président René Coty, 33700 Mérignac de 10h à 12h et Parc du Vivier, 60 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac de 10h à 16h

Parc du Vivier avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T16:00:00