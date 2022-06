Journée de la prévention Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Landes Ondres Journée de la prévention – Organisée par service Jeunesse de la ville d’Ondres durant toute la journée du 8 juillet à la plage d’Ondres.

Dans le cadre d’un partenariat avec les Francas des Landes, la ville d’Ondres organise une grande journée sur le thème de la prévention. Au programme : un village associatif regroupant des intervenants en lien avec un domaine lié à la prévention, des espaces de détentes en libre-service, de la mise en situation et des animations ludiques.

