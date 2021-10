Journée de la Pomme Musée de Plein Air, 3 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Journée de la Pomme

Musée de Plein Air, le dimanche 3 octobre à 10:30

A 14h30 et 16h, Cécile, la marionnettiste, présentera son spectacle pour petits et grands. Les visiteurs pourront rencontrer Gabriel Tassart, le bourrelier et Denys Losfeld, le tourneur sur bois, dans leurs ateliers. De 15h à 18h, les animateurs nature du Musée vous proposent une animation fabrication de délicieux jus de pommes maison. De la cueillette au pressoir, soyez maître de votre breuvage. Des rouges, des vertes et des pas mûres ! Il y en a pour tous les goûts ! Après l’effort, dégustation du jus collaboratif. Des artisans seront aussi présents au Musée pour vous présenter leurs métiers tout au long de cette journée : – Les jardiniers de l’Association Jardiniers de Villeneuve d’Ascq – L’apiculteur du Musée, Marcuz Philippe, vous présentera ses ruches ainsi que ses produits venant des abeilles Retrouvez aussi nos différentes animations proposées pas nos animatrices et guides : – séances de contes – « Rendez-vous chaumières » – jeux flamands – visites animaux – visite guidée (1H30) PASS SANITAIRE Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée du parc pour toute personne à partir de 12 ans. Le Musée de Plein Air a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : – Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. – Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Néanmoins, pour accéder à nos sites, vous devez être en possession d’un masque chirurgical ou d’un masque “grand public” de catégorie 1. En effet, le port du masque reste obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. Il est obligatoire dans les lieux clos et dans le labyrinthe à partir de 6 ans ». – Installation de bornes de gel hydro alcoolique. – Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. – Sens de visite réglementé. – Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour.

Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€ / gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et les abonnés.

Les vergers sont pleins à craquer, pomme de rénette et pomme d’happy, venez croquer la pomme à pleine dent au Musée.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



