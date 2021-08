Martainville-Épreville Martainville-Épreville Martainville-Épreville, Seine-Maritime Journée de la Pomme Martainville-Épreville Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Seine-Maritime

Journée de la Pomme Martainville-Épreville, 26 septembre 2021, Martainville-Épreville. Journée de la Pomme 2021-09-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-26 18:30:00 18:30:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville Seine-Maritime Lors de cette journée de la Pomme, venez découvrir des animations autour de la pomme : balade en âne, atelier de presse de pommes, ateliers buissonniers pour les enfants, découverte de la pomologie, vente de produits cidricoles…

musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/ Lors de cette journée de la Pomme, venez découvrir des animations autour de la pomme : balade en âne, atelier de presse de pommes, ateliers buissonniers pour les enfants, découverte de la pomologie, vente de produits cidricoles…

Pour l'occasion, vous pourrez également retrouver des cidreries locales dont celle de la cidrerie Le Sonneur du Val.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

