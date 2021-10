Amilly salle des terres-blanches Amilly, Loiret Journée de la pomme : Journée Portes ouvertes avec les croqueurs de pommes du bocage gâtinais salle des terres-blanches Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Samedi 6 novembre de 11h00 à 17h00 Salle des Terres-Blanches * Exposition de fruits locaux * Initiation à la pomologie * Démonstration de greffage * Conseils sur la création et l’entretien du verger _Pass sanitaire et port du masque obligatoires_ _Respect des gestes barrières_ Journée de la pomme : Journée Portes ouvertes avec les croqueurs de pommes du bocage gâtinais salle des terres-blanches 391 rue des terres blanches 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T17:00:00

