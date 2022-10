Journée de la pomme et de la poire Launois-sur-Vence Launois-sur-Vence Catégorie d’évènement: Launois-sur-Vence

2022-11-06 – 2022-11-06 Ancien relais de poste aux chevaux Launois-sur-Vence Ardennes Launois-sur-Vence Dimanche 6 novembre 2022 RELAIS DE POSTE LAUNOIS SUR VENCE A partir de 10 heures : • Exposition de POMMES & POIRES issues des vergers des croqueurs de pommes de la région. • Atelier identification de fruits (amener 4 ou 5 fruits par variété) • Techniques de greffe (vidéo) • Fabrication de RABOTES cuisson au feu de bois • Démonstration & dégustation de jus de pomme • Vente de jus non pasteurisé • Pâtisseries aux fruits de saison Participation de producteurs et artisans locaux : • Miel • Vannerie • Rémouleur-affûteur …..Pensez à apporter vos lames à repasser….. • Fromage de chèvre • Hôtels à insectes • Maraicher • Confection • Pains, farines, graines bio …etc… AVIS DE RECHERCHE: (pommes, poires, prunes, cerises,… ) Les Croqueurs recherchent toute variété ancienne de fruits. Si vous connaissez un vieil arbre, produisant des fruits intéressants à croquer, à cuire, à jus, pourriez-vous nous faire partager ce patrimoine local ? Nous pourrions après identification de la variété, greffer et ainsi sauvegarder une variété présente dans notre région. Merci pour votre aide. Croqu’Ardenne – 5 ruelle du pré Waguet – 08430 Poix-Terron – Tél: 03 24 58 65 58 http://croqueurs-national.fr/associations-locales/36-ardennaes.html Ancien relais de poste aux chevaux Launois-sur-Vence

