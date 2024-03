Journée de la petite enfance Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse, samedi 23 mars 2024.

Journée de la petite enfance Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse Landes

La journée préférée des parents et leurs tout-petits (jusqu’à 6 ans) revient pour sa troisième édition. Le samedi 23 mars, de 9h30 à 17h30, rendez-vous au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg pour profiter d’ateliers et de nombreuses animations gratuites.

À l’intérieur, éveil corporel pour les 0-3 ans, activités manuelles, loto des senteurs, spectacle, peinture libre, atelier cuisine, danse, capoeira, séance photo en famille…

Dehors vous attendent entre autres une ferme pédagogique, des balades à poney et un mur d’escalade.

Fil rouge de la journée, un grand jeu de piste à la recherche d’indices disséminés par notre girafe Poppy ! De quoi passer des moments privilégiés avec vos bébés.

Restauration sur place.

Réservations 06 71 61 84 68 julie.beyrand@seignosse.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine julie.beyrand@seignosse.fr

L’événement Journée de la petite enfance Seignosse a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Seignosse