Journée de la petite enfance Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse Catégories d’Évènement: Landes

Seignosse

Journée de la petite enfance Pôle sportif et culturel M. Ravailhe, 25 mars 2023, Seignosse . Journée de la petite enfance Avenue du Parc des Sports Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse Landes Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports

2023-03-25 09:00:00 – 2023-03-25 18:00:00

Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports

Seignosse

Landes Rendez-vous le samedi 25 mars de 9h à 18h au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse Bourg pour une journée en famille dédiée aux tout-petits. Cette journée de la petite enfance concerne les enfants de 0 à 5 ans : activités ludiques, manuelles, de motricité… accompagnées et menées par des professionnels du milieu.

Toutes les activités sont proposées gratuitement, sur réservation de préférence.

La journée se terminera par un spectacle à 18h.

Programme à venir ! Sur place : stands gourmands.

Ouvert à tous. Cette journée de la petite enfance concerne les enfants de 0 à 5 ans : activités ludiques, manuelles, de motricité… accompagnées et menées par des professionnels du milieu.

Activités proposées gratuitement, sur réservation de préférence.

La journée se terminera par un spectacle à 18h. +33 6 71 61 84 68 Service Jeunesse de Seignosse jelleke-vanooteghem

Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports Seignosse

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse Seignosse Landes Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports Ville Seignosse Departement Landes Lieu Ville Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Avenue du Parc des Sports Seignosse

Seignosse Seignosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seignosse /

Journée de la petite enfance Pôle sportif et culturel M. Ravailhe 2023-03-25 was last modified: by Journée de la petite enfance Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse 25 mars 2023 Avenue du Parc des Sports Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse Landes Landes Pôle sportif et culturel M. Ravailhe Seignosse

Seignosse Landes