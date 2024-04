Journée de la Petite Enfance et de la parentalité Salle des Sports Marly-la-Ville, samedi 1 juin 2024.

Journée de la Petite Enfance et de la parentalité Les professionnel.les de la petite enfance de Fosses et Marly-la-Ville accueillent les parents de petits enfants. Samedi 1 juin, 10h00 Salle des Sports Inscription préalable par mail pour certaines activités ou le jour-même sur place (dans la limite des places disponibles)

La première Journée de la petite enfance et de la parentalité de Fosses et Marly-la-Ville propose des activités, des ateliers, des échanges et des informations aux parents avec leurs enfants. Les professionnel.les de la petite enfance du secteur vous attendent le samedi 1er juin de 10h à 18h à la Salle des Sports de Marly-la-Ville.

Salle des Sports rue Marcel-Petit, Marly-la-Ville Marly-la-Ville 95670 Le Clos Maillard Val-d'Oise Île-de-France

Mairie de Marly-la-Ville