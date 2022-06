Journée de la pêche Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

2022-08-06 11:00:00 – 2022-08-06 00:00:00

Prenez part à la fête de la pêche 2022 et venez découvrir les animations et expositions en lien avec le milieu. – Départ de la place du Marché (11h30) : Défilé Dibedao, Cercle Celtique Dinardais An Alarc'h. – Expositions de matériels de pêche et aquariums, stands de vêtements, photos et tableaux. – Animations musicales tout au long de la journée (chants de marins, danses bretonnes, concert) Fest-Noz pour clôturer la soirée. – Démonstrations de déclenchement de radeau de survie, de matelotage, tranchage de cabillaud à l'ancienne, baptême de doris… – Tombola, pesée du panier (nombreux lots à gagner), pêche à la ligne pour les enfants. – Dégustation de produits frais, restauration sur place tout au long de la journée Organisé par la Caisse des Orphelins des Marins Péris en Mer. +33 2 99 16 30 58 http://www.ville-dinard.fr/

