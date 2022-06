Journée de la pêche à la truite Mortemart Mortemart MortemartMortemart Catégories d’évènement: 87330

Mortemart

Journée de la pêche à la truite Mortemart Mortemart, 19 juin 2022, MortemartMortemart. Journée de la pêche à la truite Château des Ducs Mortemart Mortemart

2022-06-19 – 2022-06-19

Mortemart 87330 Château des Ducs Mortemart 87330 Mortemart De 9h à 17h à l’étang du château des Ducs. Tarif : 14€/carte de pêche, déjeuner compris. Buvette et restauration sur place pour les visiteurs. Sur inscription. Mortemart Tourisme en Limousin : 06 30 41 08 90. Journée conviviale et chaleureuse de la pêche à la truite à l’étang du château des Ducs, ouverte à tous – 20 cartes disponibles. De 9h à 17h à l’étang du château des Ducs. Tarif : 14€/carte de pêche, déjeuner compris. Buvette et restauration sur place pour les visiteurs. Sur inscription. Mortemart Tourisme en Limousin : 06 30 41 08 90. Château des Ducs Mortemart Mortemart

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 87330, Mortemart Autres Lieu Mortemart Mortemart Adresse Château des Ducs Ville MortemartMortemart lieuville Château des Ducs Mortemart Mortemart Departement 87330

Mortemart Mortemart MortemartMortemart 87330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortemartmortemart/

Journée de la pêche à la truite Mortemart Mortemart 2022-06-19 was last modified: by Journée de la pêche à la truite Mortemart Mortemart Mortemart Mortemart 19 juin 2022 87330 Mortemart

MortemartMortemart 87330