Journée de la Musique Ancienne Perros-Guirec, samedi 23 mars 2024.

Journée de la Musique Ancienne Perros-Guirec Côtes-d’Armor

À l’occasion de la Journée Européenne de la Musique Ancienne, nous irons sur la côte de granit rose, et tournerons le regard vers la réserve des Sept-Îles. La Chapelle Harmonique et le lecteur-poète Allain Bougrain-Dubourg proposent de prêter l’oreille aux oiseaux. Ils ont été une immense source d’inspiration pour les compositeurs baroques et aujourd’hui, Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, leur prête sa voix. Ce concert-lecture alternera textes et œuvres musicales et sera suivi d’un débat sur les enjeux de la biodiversité.

Palais des Congrès à 20h30

Ouverture de la billetterie le 4 mars .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Plage de Trestraou

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne billetterie.rimat@orange.fr

