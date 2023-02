Journée de la Musique ancienne – Le Livre Vermeil Théâtre de l’Arche Tréguier Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Journée de la Musique ancienne – Le Livre Vermeil Théâtre de l’Arche, 18 mars 2023, Tréguier . Journée de la Musique ancienne – Le Livre Vermeil Place de la République Théâtre de l’Arche Tréguier Cotes-d’Armor Théâtre de l’Arche Place de la République

2023-03-18 – 2023-03-18

Théâtre de l’Arche Place de la République

Tréguier

Cotes-d’Armor La Camera delle Lacrime invite les Petits Chanteurs de Lannion pour un concert festif et audacieux. Le Livre Vermeil de Montserrat mêle chant populaire et savant, profane et sacré. billetterie.rimat@orange.fr http://www.festival-lanvellec.fr/ Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Tréguier Autres Lieu Tréguier Adresse Tréguier Cotes-d'Armor Théâtre de l'Arche Place de la République Ville Tréguier lieuville Théâtre de l'Arche Place de la République Tréguier Departement Cotes-d'Armor

Tréguier Tréguier Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguier /

Journée de la Musique ancienne – Le Livre Vermeil Théâtre de l’Arche 2023-03-18 was last modified: by Journée de la Musique ancienne – Le Livre Vermeil Théâtre de l’Arche Tréguier 18 mars 2023 Côtes-d’Armor Place de la République Théâtre de l'Arche Tréguier Côtes-d'Armor Théâtre de l'Arche Tréguier

Tréguier Cotes-d'Armor