Journée de la mobilité Parvis de la mairie du Taillan-Médoc, 12 septembre 2021, Le Taillan-Médoc.

Journée de la mobilité

Parvis de la mairie du Taillan-Médoc, le dimanche 12 septembre à 10:00

Au programme : randonnée, ateliers de réparation de vélo et d’upcycling, essais et ventes de véhicules électriques, balades à poneys. Venez nombreux, à pied ou à vélo ! **AU PROGRAMME :** **> 10h – 12h** I Atelier participatif de réparation de vélo avec Léon à vélo Réparez vos vélos avec des techniciens. Pièces de première nécessité (chambres à air, câbles, gaines, etc) fournies et vente de pièces d’usure (cassette, plateau…). **> 14h** I Marche nordique avec l’AJT Marche Nordique Boucle de 9km dans la forêt du Taillan. Inscription obligatoire: [https://urlz.fr/g75x](https://urlz.fr/g75x) **> 14h** I Marche avec la Commission Accessibilité de la Ville (durée : 1h, centre ville) Ouverte à toutes et tous et adaptée aux personnes à mobilité réduite. **> 14h – 16h** I Atelier créatif avec La Recyclerie Sportive Fabriquez des objets à partir de matériel sportif récupéré. **TOUTE LA JOURNÉE** > Parcours patrimoine par l’Association Taillanaise des Parents d’élèves Munissez-vous de vos smartphones et venez découvrir le patrimoine taillanais à travers un jeu de piste connecté ! > Essais de trottinettes et vélos électriques avec Voi > Vente de vélos d’occasion par Ecocyle > Essais et vente de véhicules électriques avec Renault > Réalisation des abonnements transports en commun par TBM > Techniques d’accompagnement d’un handicapé visuel avec Un regard, un sourire > Journée portes ouvertes de la Société Hippique d’Aquitaine (SHA). Baptêmes de poneys et de chevaux au centre équestre, chemin du Foin. Avec la participation de Droits du piéton en Gironde, Un handicap, une vie, Coeur et santé. La journée sera animée par RTM. Buvette et restauration rapide sur place.

Entrée libre

Pour accompagner les habitants dans une démarche de transition et de changement de comportements en faveur des mobilités douces, la Ville du Taillan-Médoc participe à la Semaine de la Mobilité !

Parvis de la mairie du Taillan-Médoc Place Michel Réglade Le Taillan-Médoc Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T16:00:00