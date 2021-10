Saint-Jean-de-la-Ruelle Clos de la Jeunette Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Journée de la mobilité douce Clos de la Jeunette Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Journée de la mobilité douce Clos de la Jeunette, 3 novembre 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Journée de la mobilité douce

Clos de la Jeunette, le mercredi 3 novembre à 14:00

La ville de Saint Jean de la Ruelle organise une journée de la mobilité douce afin de faire connaitre et promouvoir les moyens de déplacement vertueux pour l’environnement sur le parvis du Clos de la Jeunette. Un village mobilité douce sera mis en place pour l’occasion sur le parvis du Clos de la Jeunette avec des ateliers et des stands au programme. Un parcours de 4km est également organisé durant l’événement ! – Départ 15h30 – casque et gilet jaune obligatoire – Le gagnant remportera un goodies offert par la municipalité

Ouvert à tous

La ville de Saint Jean de la Ruelle organise une journée pour promouvoir les moyens de déplacement vertueux pour l'environnement. Clos de la Jeunette 3 place Edith Piaf 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T17:00:00

