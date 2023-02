Journée de la mer · Dîner de maquereaux, 12 août 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux Saint-Martin-aux-Buneaux.

Journée de la mer · Dîner de maquereaux

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

2023-08-12 14:00:00 14:00:00 – 2023-08-12

Saint-Martin-aux-Buneaux

Seine-Maritime



Autour de divers stands sur le front de mer, ce samedi rassemble petits et grands pour la fête ! Vous y trouverez, à partir de 14h, jeux pour les enfants, livres, brocante et ventes diverses.

Pour clôturer la journée de la mer, le Syndicat d’Initiative et le Comité de la Saint Pierre des Marins de Saint-Martin-aux-Buneaux organisent un grand dîner de maquereaux et safates. (Tarif:17€)

(Pour le dîner, s’inscrire le plus tôt possible à la cabine de la plage)

dernière mise à jour : 2023-02-25 par