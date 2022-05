Journée de la mémoire 2022 au madd-bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Journée de la mémoire 2022 au madd-bordeaux

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Musée des Arts décoratifs et du Design

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Musée des Arts décoratifs et du Design

**Visites commentées dans les collections du Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux à l’occasion de la Journée de la mémoire 2022** Pour une relecture juste des objets et des représentations à l’aune de l’histoire de Bordeaux. Une invitation à poser des mots, à porter un regard franc sur l’histoire et à élaborer collectivement un nouveau discours sur les oeuvres exposées au madd-bordeaux. Voir toute la programmation : [https://www.memoire-esclavage-bordeaux.fr/evenements/journees-de-la-memoire-2022](https://www.memoire-esclavage-bordeaux.fr/evenements/journees-de-la-memoire-2022)

Tarif : entrée +1€

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00

