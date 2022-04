Journée de la Marinière Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Catégories d’évènement: Calvados

2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-15 20:00:00

Grandcamp-Maisy Calvados Activités nautiques

10 h à 12 h Régates, Surf, Wing, Longe-côte sur la mer quai crampon.

12 h à 14 h groupe Black and Soul quai crampon.

16 h à 18 h groupe de Chants marins place des anciennes écoles.

18 h à 20 h D J Tactical Groove Orbit au port.

La commune sera fermée à la circulation toute la journée. Activités nautiques

La commune sera fermée à la circulation toute la journée.

