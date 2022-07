Journée de la marche et de la mobilité douce

Journée de la marche et de la mobilité douce, 25 septembre 2022, . Journée de la marche et de la mobilité douce



2022-09-25 – 2022-09-25 Journée organisée avec le Club Alpin Français dans le cadre de l’opération « Que la montagne est belle ». Horaires et rendez-vous communiqués au moment de l’inscription. Le programme détaillé sera disponible sur notre site Internet: cpie-hautes-vosges.com Un dimanche sur les balcons de la Thur! Journée organisée avec le Club Alpin Français dans le cadre de l’opération « Que la montagne est belle ». Horaires et rendez-vous communiqués au moment de l’inscription. Le programme détaillé sera disponible sur notre site Internet: cpie-hautes-vosges.com Journée organisée avec le Club Alpin Français dans le cadre de l’opération « Que la montagne est belle ». Horaires et rendez-vous communiqués au moment de l’inscription. Le programme détaillé sera disponible sur notre site Internet: cpie-hautes-vosges.com dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville