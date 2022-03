Journée de la Manade Raynaud à la mémoire de Marcel Saintes-Maries-de-la-Mer, 10 avril 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Journée de la Manade Raynaud à la mémoire de Marcel Manade Raynaud Le Grand Radeau Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-04-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-10 17:00:00 17:00:00 Manade Raynaud Le Grand Radeau

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Rendez-vous au Tiki (Aller : 8h30, 9h00, 9h30, Retour : 11h30, 12h00) 20€ par personne pour la journée complète.

(Tarif course seule adulte 10€, enfant 5€) :

-9h30 Cousejado au reculé du Rhône suivi du petit-déjeuner – offert par le COFS

-15h30 Course complète de la Manade Raynaud

La journée se déroule au Domaine du Sauvage – les chiens sont interdits – zone de débarcadère non accessible aux poussettes.

Journée animée par les groupes folkloriques Marquis de Baroncelli & Mantenènço et la Peña Lou Pati.

manaderaynaud@yahoo.fr http://www.manade-raynaud.fr/

Rendez-vous au Tiki (Aller : 8h30, 9h00, 9h30, Retour : 11h30, 12h00) 20€ par personne pour la journée complète.

(Tarif course seule adulte 10€, enfant 5€) :

-9h30 Cousejado au reculé du Rhône suivi du petit-déjeuner – offert par le COFS

-15h30 Course complète de la Manade Raynaud

La journée se déroule au Domaine du Sauvage – les chiens sont interdits – zone de débarcadère non accessible aux poussettes.

Manade Raynaud Le Grand Radeau Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer Provence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la MerProvence Tourisme / Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer