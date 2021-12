Béziers Béziers Béziers, Hérault JOURNEE DE LA LUTHERIE ET DES MUSIQUES ANCIENNES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers La ville de Béziers, le Conservatoire Béziers Méditerranée et le Cirdoc ont le plaisir de mettre à l’honneur la lutherie durant toute une journée.

Rencontrez des professionnels venus de toute la France pour échanger avec eux sur leur métier d’art et leur savoir-faire, le tout accompagné du son mélodieux de la musique ancienne. Pour l’occasion, vous pourrez admirer le consort, un ensemble unique composé de flûtes de toutes les tailles que le Conservatoire a le plaisir de posséder. Les instruments traditionnels occitans seront mis en lumière grâce à l’exposition proposée par le CIRDOC.

Enfin, le concert de clôture à 18h30 vous permettra de découvrir la pratique du soundpainting.

