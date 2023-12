Cet évènement est passé Journée de la laïcité : échanges autours de jeux et d’outils pédagogiques Centre Paris Anim’ Dunois Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Journée de la laïcité : échanges autours de jeux et d’outils pédagogiques Centre Paris Anim’ Dunois Paris, 8 décembre 2023 16:00, Paris. Le vendredi 08 décembre 2023

de 16h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit Afin de nous aider à préparer au mieux ce moment, merci de signaler votre présence en vous inscrivant ! Rendez-vous le vendredi 8 décembre à partir de 16h pour des ateliers et une table ronde axés autour de la jeunesse et de la laïcité. Nous vous invitons, le vendredi 8 décembre 2023 à partir de 16h, à la journée de la laïcité organisée par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement. L’éducation populaire dispose en effet de nombreux outils permettant de réfléchir et de mieux comprendre ce principe, essentiel pour notre démocratie. Le programme 16h – 17h30 : Ateliers tournants autour de jeux et de ressources pédagogiques relatifs à la laïcité

17h30 – 19h : Table ronde « Aborder la laïcité avec les jeunes : quelles ressources pédagogiques pour faciliter les actions éducatives ? »

19h : Temps convivial En présence de : Bibliothèques sans frontières, dont les projets sont construits en collaboration avec les acteur·trices de terrain, donnent les moyens aux personnes touchées par les crises et la précarité de s’instruire, de se divertir, de créer du lien. Après avoir créé, en 2015, une série de dix vidéos sur la laïcité, BSF crée en 2023 un kit pédagogique consacré à ce sujet. Coexister est un mouvement interconvictionnel permettant à des jeunes de 15 à 35 ans de créer du lien social et de promouvoir un mieux vivre ensemble. A travers ses différentes actions, l’association plaide pour l’éducation, la paix, l’engagement des jeunes et pour une laïcité fondée sur la liberté de convictions et l’inclusion de toutes les diversités. Parmi ses nombreux projets, découvrez la vidéo « La Laïcité en 3 minutes ». Les jeux de la marmotte ont été créés par Aïcha Tarek, fondatrice de l’association Regart’s implantée à Nantes. Œuvrant pour l’éducation, l’accompagnement et la transmission des savoirs, notamment dans les Centres de loisirs, Aïcha Tarek crée le jeu Laïque Cité afin que les enfants apprennent en s’amusant et comprennent les principes de laïcité (prix de la laïcité 2016). La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement est une association d’éducation populaire engagée pour les libertés de conscience, de pensée et d’expression. Convaincue que la laïcité est un enjeu majeur pour l’éducation, la justice sociale et la démocratie, elle crée en 2021 l’exposition Cité laïque qui, accompagnée de son livret pédagogique, permet aux jeunes de mieux comprendre les principes de la laïcité (prix de la laïcité 2021). Centre Paris Anim’ Dunois 61 rue Dunois 75013 Paris Contact : https://ligueparis.org/agenda/journee-de-la-laicite-2023/ +33153388502 communication@ligueparis.org https://www.facebook.com/LigueParis https://www.facebook.com/LigueParis https://ligueparis.org/agenda/journee-de-la-laicite-2023/

Détails Heure : 16:00 Code postal 75013 Lieu Centre Paris Anim' Dunois Adresse 61 rue Dunois Ville Paris

