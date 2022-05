Journée de la graine et du plant Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Longny les Villages Orne La Ferme de Tanga vous invite à la Journée de la graine et du plant.

Visite de plants, visite de ferme, marché des producteurs et créateurs, trac graines, stand associatif.

11h : balade de reconnaissance des plantes sauvages avec Nicolas des Phytophages.

15h : visite de la pépinière de la ferme avec Fabien de la Ferme de Tanga.

Restauration tout au long de la journée, assiettes gourmandes salées ou sucrées.

