Journée de la glisse – Initiation surf avec Surf Eskola, 11 juin 2022, .

Journée de la glisse – Initiation surf avec Surf Eskola

2022-06-11 – 2022-06-11

Réservé aux particuliers.

Surf Eskola vous propose de découvrir le surf pendant 1 heure sur la plage d’Hendaye et vous donne rendez-vous à la tente Accueil du Village de la Glisse, 2 boulevard de la Mer.

L’initiation est réservée aux adultes et enfants de plus de 8 ans qui veulent débuter en surf.

Rendez-vous, 30 minutes plus tôt, pour vous équiper.

Après votre initiation, une collation vous sera proposée sur le Village de la Glisse – Placette Croisière (Ancien Casino) – 2 boulevard de la Mer.

Surf Eskola

dernière mise à jour : 2022-04-05 par