Journée de la glisse – Initiation “skate”, 11 juin 2022, .

Journée de la glisse – Initiation “skate”

2022-06-11 – 2022-06-11

Initiation gratuite au skate.

Destinée aux enfants de plus de 5 ans et aux adultes.

4 créneaux-horaires : 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Durée : 45 min

9ème édition de la journée de la glisse à Hendaye.

L’objectif de cet événement est double : d’une part, promouvoir Hendaye comme spot idéal de tous les sports de glisse pour les débutants comme pour les plus jeunes ; d’autre part, initier un public local à diverses activités nautiques : surf, stand up paddle, pirogue hawaïenne, kayak grâce à la collaboration des écoles de surf d’Hendaye.

Sur le village de la Glisse, on pourra découvrir diverses activités sportives (surf, skate et sauvetage côtier) et animations avec notamment Water Family et Recycl’arte.

L’activité Pirogue hawaïenne aura lieu depuis la Baie de Txingudi et le prêt de kayak et stand up paddle au départ du Quai de la Floride.

dernière mise à jour : 2022-05-09 par