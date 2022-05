Journée de la glisse – Initiation sauvetage côtier

2022-06-11 – 2022-06-11 Réservé aux particuliers. Initiation gratuite au Sauvetage Côtier avec l’association hendayaise, Les Corsaires.

Destinée aux enfants de plus de 8 ans et adultes. Durée 1h30. Il est conseillé de venir avec sa combinaison de surf. Sinon, merci de contacter le 05.59.20.00.34 ou envoyer un mail à cpourriere@hendaye.com pour préciser votre taille. Savoir nager est impératif.

Une décharge sera à signer sur place, à la tente Accueil du Village de la Glisse, face à l’ancien Casino d’Hendaye (2 boulevard de la Mer). Réservé aux particuliers. Initiation gratuite au Sauvetage Côtier avec l’association hendayaise, Les Corsaires.

