Journée de la glisse – Initiation pirogue V6 avec Arteka Ocean Hendaye, 11 juin 2022

Journée de la glisse – Initiation pirogue V6 avec Arteka Ocean Rue des Orangers Chai n°32 Hendaye

2022-06-11 – 2022-06-11 Rue des Orangers Chai n°32

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Réservé aux particuliers.

Arteka Ocean, centre Multi Glisse, vous propose de découvrir la pirogue hawaïenne pendant 50 minutes dans la Baie de Txingudi et vous accueille dans son local : Rue des Orangers – Chai n°32 à Hendaye.

L’initiation est réservée aux adultes et adolescents de plus de 12 ans qui veulent découvrir l’activité.

Rendez-vous, 15 minutes plus tôt, pour vous équiper.

Après votre initiation, une collation vous sera proposée sur le Village de la Glisse – Placette Croisière (Ancien Casino) – 2 boulevard de la Mer.

