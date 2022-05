Journée de la glisse – Concert de Patxi Eli

2022-06-11 – 2022-06-11 9ème édition de la journée de la glisse à Hendaye. Patxi Eli a été révélé l’été 2018 par la TV ! Vous avez été nombreux à apprécier ses différentes prestations dont One de U2 ou encore Creep de Radiohead. Ce chanteur originaire de la Côte Basque vient honorer de sa présence et surtout de sa voix la Journée de la Glisse pour notre plus grand plaisir. Guitare / voix avec des reprises et ses propres titres. ——–

