Journée de la géologie – Paysages et histoire géologique des Alpilles

2022-05-21 – 2022-05-21 Des balades découvertes des sites géologiques qui font la renommée des Alpilles auprès des géologues qu’ils soient amateurs ou avertis. (re)Découvrez les paysages et leur histoire faite de Bauxite, de calcaire urgonien ou autres pierre du midi…



De 14h30 à 16h : Visite du musée Urgonia et de sa riche collection paléontologique. Présentation d’une exposition permanente sur la géologie des Alpilles et, tout particulièrement, sur le fonctionnement de la plate-forme urgonienne, et d’une exposition temporaire dépaysante consacrée à la flore fossile de Nouvelle-Calédonie.



