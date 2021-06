Journée de la Fleur Française: fleurs locales et de saison Plusieurs lieux à Paris et en Île-de-France, 27 juin 2021-27 juin 2021, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 10h à 23h

gratuit

Le Collectif de la Fleur Française présente la « Journée de la Fleur Française », le dimanche 27 juin 2021 à Paris et en Île-de-France. Découvrir, partager, offrir, célébrer, c’est précisément pour cela qu’a été créée la “Journée de la Fleur Française », une première en France pour un rendez-vous unique !

A Paris et en Ile-de-France c’est près d’une trentaine de lieux qui participeront à cette journée et qui proposeront tous une chasse aux bouquets près de chez eux ! Aussi plus de d’une trentaine d’activités seront proposées au grand public et réparties sur l’ensemble de la région : portes ouvertes, ateliers, banquets, concours, marché de producteurs…

Cette journée dynamique et bienveillante a pour ambition de fédérer, informer, accompagner, diffuser, valoriser, faire rayonner, décloisonner et surtout fêter la fleur française, locale et de saison ! Une action collective et nationale portée par l’ensemble du Collectif : horticulteurs, grossistes, fleuristes et décorateurs d’événements, répartis sur tout le territoire (plus de 220 membres soit plus d’une centaine de temps forts attendus pour cette journée partout en France).

Une chasse aux bouquets comme fil rouge à Paris et en Ile-de-France :

La première initiative florale de cette opération consiste à faire le bonheur d’un ou une inconnu.e grâce à des bouquets de fleurs déposés dans des lieux publics.

Ainsi, chaque participant compose une dizaine de bouquets, puis imagine un parcours autour de son lieu de travail pour disperser ses bouquets le jour J. Avec cette chasse aux bouquets, ils offrent à chacun la possibilité de découvrir la diversité des fleurs françaises tout en s’amusant et surtout en emportant un magnifique souvenir de cette journée chez eux. Un parcours et des indications que chaque membre donnera le jour J via son compte Instagram, ainsi que sur le compte Instagram du Collectif (plus de 11 000 abonnés) et sur le site du CFF (plus de 30 000 pages vues chaque mois).

Le principe est simple : chercher, trouver et partager ! Ces bouquets offerts par les membres du Collectif de la Fleur Française combleront les passants chanceux qui sauront observer la beauté qui les entoure.

Liste des membres participants à Paris et en Ile-de-France :

/ tous participent à la chasse aux bouquets/ plus d’informations sur les réseaux sociaux de chacun /

Paris :

L’arbre Paris (75006) : fleuriste > porte ouverte boutique, démonstration bouquets

Girls & Roses (75008) : fleuriste > jeu-concours

La Garde Champêtre (75009) : fleuriste > jeu-concours, animation magasin

Désirée Fleurs (75011) : fleuriste > porte ouverte de la boutique, banquet

Ephemere (75011) : fleuriste > porte ouverte boutique, atelier

Ferme Florale Urbaine (75013) : producteur de fleurs > porte ouverte ferme florale

Eucalyptus Paris (75016) : fleuriste > porte ouverte boutique

La Fabrique d’effets (75017) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Pascal Mutel (75017) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

L’olive en fleurs (75018) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Fioretti (75019) : fleuriste > atelier

Dandelion (75020) : fleuriste > boutique éphémère

Herbe pas si folle (75020) : fleuriste > jeu-concours

Seine-et-Marne

Champêtre (77130) : ferme florale > porte ouverte ferme, marché de producteurs

Récréation Intérieure (77760) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Yvelines

Célestine (78660) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Essonne

Véronique Bradol (91300): fleuriste (chasse aux bouquets only)

Ophaga (91630) : fleuriste > porte ouverte boutique.

Autrement fleuri (91800) : fleuriste > porte ouverte boutique

15 au jardin (91570) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Hauts-de-Seine

Aude rose (92150) : fleuriste (chasse aux bouquets only).

Rose & chardon (92190) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Iris et Capucine (92210) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Seine-Saint-Denis

Monsieur Marguerite (93200) : fleuriste > jeu-concours

Association Halage (93450) : association (chasse aux bouquets only)

Val-d’Oise

Je pense aux fleurs (95100) : fleuriste (chasse aux bouquets only)

Le Collectif de la Fleur Française :

Le CFF est une association d’utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901, co-fondée en janvier 2017 par Hélène Taquet (agricultrice, paysagiste et fondatrice de Popfleurs) et Sixtine Dubly. En France, 85 % des fleurs coupées sont importées. Le Collectif encourage le retour des terres horticoles, soutient l’agroécologie et les savoir-faire, s’engage pour la protection de la biodiversité. La floriculture contribue au retour et au développement de l’économie rurale. Elle participe au retour à l’emploi dans nos campagnes. Et enfin la culture des fleurs participe à la beauté de nos paysages pour ses habitants et le tourisme !

Le CFF est en lien avec les autres associations Slow Flower du monde entier, mouvement qui s’est accéléré dès 2008 aux États-Unis. Aujourd’hui il compte plus de 220 membres : horticulteurs, grossistes, fleuristes, décorateurs d’événements.

Missions tournées vers le grand public :

● Informer, éduquer, sur les variétés de fleurs à couper et l’horticulture d’aujourd’hui en France, sur le mouvement Slow Flower.

● Développer des formations, participer à des conférences dans les écoles, salons, fêtes des plantes…

● Promouvoir auprès des jeunes l’intérêt d’exercer ces beaux métiers de la filière horticole

● Inciter à des pratiques de consommation florale Eco-responsable

● Encourager une pratique domestique florale simple, dans le même esprit qu’une pratique alimentaire faite maison et meilleure pour la santé. Améliorer son cadre de vie.

● Développer les passerelles entre les fleurs et le monde des arts

Missions tournées vers les professionnels du secteur :

● Fédérer le mouvement : Informer, mettre en réseau, susciter les vocations.

● Inciter et diriger vers des pratiques horticoles et de fleuristerie Eco-responsables.

● Animer des groupes de travail autour des thèmes d’avenir (méthodes culturales, tendances des couleurs, des textures…)

● Organiser des Rencontres Nationales et Régionales

● Mettre en relation les membres

● Visiter des entreprises en lien avec la filière horticole

● Réaliser des études et des outils

● Enrichir l’annuaire du CFF

● Présenter les membres et leur parcours lors de Live sur le Compte Instagram du Collectif tous les dimanche soir de 18h à 18h30

Événements -> Fête / Parade

Contact :Le Collectif de la Fleur Française contact@collectifdelafleurfrancaise.com https://www.collectifdelafleurfrancaise.com

Journée de la fleur Française