JOURNÉE DE LA FEMME Plombières-les-Bains, samedi 9 mars 2024.

Vendredi

Vendredi 8 mars de 19h00 à 22h00

Samedi 9 mars de 14h à 18h00

Entrée gratuite.

Réveillez la beauté qui est en vous !!!

Le Casino de Plombières et ses partenaires vous invitent à une soirée placée sous le signe de la beauté, de l’élégance et du bien-être.

C’est le rendez-vous 100% girly !!!

Une soirée rien que pour vous Mesdames.

ATELIERS GRATUITS*

Coiffure, maquillage, soin des mains, pose de vernis semi-permanents, réflexologie des mains, massage assis…

*Ateliers gratuits Inscription sur place à partir de 18h le vendredi et 13h le samedi. Dans la limite des stocks disponibles.

STANDS

Bijoux, parfums, prêt-à-porter, innovation culinaire, bien-être, sophrologie/hypnothérapeute, coaching home organisation, coaching en image…

TEMPS FORTS

Vendredi 8 mars

Cours de Heels séance découverte de danse sur talons (apporter vos chaussures)

Défilé de prêt-à-porter printemps/été

Samedi 9 mars

Cours de Heels séance découverte de danse sur talons (apporter vos chaussures)

Atelier « Harmonie instantanée vers un voyage doux et énergisant chaque jour »

Un cocktail vous sera offert** le vendredi et le samedi !

**Dans la limite des stocks disponibles

Renseignements au 03 29 30 00 21.

Nos partenaires

Bijoux @Victoria Anna Remiremont Vosges

Spurway @Léa conseillère Marcus Spurway

@Une Envie de Bonheur Plombières-les-Bains

Design Humain @Virginie Petitjean

@Corinne vous dévoile le secret de la jeunesse

@Isabelle Helou Bien-être

@Qipao Beauty Remiremont

@Passage Bleu Epinal

@Authentic à Remiremont

@Ma Robe Blanche Épinal

@Angelique By Elora

@Au Moulin Rose

@Lara Belgeri LB Coaching

@Secrets de miel

@L’Astucieuse Optimisatrice d’intérieur et Home organiser à Épinal

@Votre conseillère Emeline Faivre Guy Demarle

@Else cabinet de sophrologie et d’hypnose à Xertigny

@O’Soleil de GaïaAdultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est

