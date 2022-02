Journée de la Femme et randonnée Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Journée de la Femme et randonnée Saint-Astier, 8 mars 2022, Saint-Astier. Journée de la Femme et randonnée Mairie 2 rue Jules Ferry Saint-Astier

2022-03-08 14:30:00 – 2022-03-08 Mairie 2 rue Jules Ferry

Saint-Astier Dordogne Venez échanger avec la maison de protection des Familles.

Randonnée ouverte à tous

Départ 14h30, RDV devant la mairie

Mairie 2 rue Jules Ferry Saint-Astier

