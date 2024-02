[Journée de la Femme] Conférence sur Victorine MEURENT Sury-près-Léré, dimanche 10 mars 2024.

[Journée de la Femme] Conférence sur Victorine MEURENT Sury-près-Léré Cher

Journée de la Femme Conférence sur Victorine MEURENT Modèle et Artiste. Victorine Meurent était une modèle et artiste française du 19e siècle, principalement connue pour avoir été la muse d’Édouard Manet et pour avoir elle-même créé des œuvres artistiques.

Conférence sur Victorine Meurent qui était une modèle et artiste française du 19e siècle, principalement connue pour avoir été la muse d’Édouard Manet et pour avoir elle-même créé des œuvres artistiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:30:00

fin : 2024-03-10

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire

L’événement [Journée de la Femme] Conférence sur Victorine MEURENT Sury-près-Léré a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois