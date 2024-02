Journée de la femme au Cinéma Le Chantecler d’Aumale Aumale, vendredi 8 mars 2024.

Journée de la femme au Cinéma Le Chantecler d’Aumale Aumale Seine-Maritime

Pour cette occasion de la Journée Mondiale de la Femme, le cinéma propose un tarif exceptionnel uniquement pour toutes les femmes. Une séance à ne pas rater !

La programmation

– Maison de Retraite 2

– Bob Marley One Love

– Chien et Chat

Tarif 5.00€/ la séance

Infos 02 35 17 42 62

C’est votre journée Mesdames, alors…profitez-en !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-08

26 Boulevard des Fontaines

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie

L’événement Journée de la femme au Cinéma Le Chantecler d’Aumale Aumale a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle