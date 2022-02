Journée de la femme Aramon Aramon Catégories d’évènement: Aramon

2022-03-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-08 19:00:00 19:00:00

Aramon Gard Aramon Découvrez le programme pour la journée de la femme à Aramon. A 10h : atelier socio-linguistique et à 11h30 : défilé; suivi de 12h à 13h d’un apéro, puis de 14h à 16h : atelier d’origamis, et enfin, de 17h à 19h : projection du film “Les Suffragettes”. Aramon

