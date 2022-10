Journée de la famille – 20 ans de l’EPE Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Journée de la famille – 20 ans de l’EPE Aix-en-Provence, 19 novembre 2022, Aix-en-Provence. Journée de la famille – 20 ans de l’EPE

37 Boulevard Aristide Briand Le Repère – Anciennement Espace Jeunesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Le Repère – Anciennement Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 18:00:00

Le Repère – Anciennement Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Différents ateliers parents / enfants, une conférence pour les professionnels, une conférence pour les parents… Pour ses 20 ans, l’EPE fêtera son anniversaire autour d’une journée de la famille qui donnera l’occasion de présenter quelques unes de leurs actions contactaix@ecoledesparents.org +33 4 42 59 64 53 https://epeaix.org/ Le Repère – Anciennement Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Le Repère - Anciennement Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand Ville Aix-en-Provence lieuville Le Repère - Anciennement Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Journée de la famille – 20 ans de l’EPE Aix-en-Provence 2022-11-19 was last modified: by Journée de la famille – 20 ans de l’EPE Aix-en-Provence Aix-en-Provence 19 novembre 2022 37 Boulevard Aristide Briand Le Repère - Anciennement Espace Jeunesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne