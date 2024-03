Journée de la cuisine solaire Mas del Ca Sorède, dimanche 14 avril 2024.

Journée de la cuisine solaire Cuisons solaire avec les Amis du Padre Himalaya ! Dimanche 14 avril, 10h00 Mas del Ca Entrée libre et gratuite

Début : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

Cuisons solaire !

Démonstration de cuisine solaire et conférences sur le site de la réplique du four du Padre Himalaya au Mas del Ca, pour tous ceux que la cuisine solaire intéresse.

Amateurs, professionnels ou simples curieux, venez partager vos recettes et faites connaitre vos matériels.

Conférences :

– « Les Plantes sauvages comestibles » par Jeanine Rodriguez, Société de protection de la nature du Piscénois, Pézenas (France).

– « Le monde merveilleux de la cuisine solaire, pratique et expériences » par Celestino Ruivo, ISE-UALG, Université de l’Algarve (Portugal)

Mas del Ca Avenue de la Vallée Heureuse, 66690 Sorède Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cuissonsolaire@foursolaire.org »}]

