Journée de la création

Chaque année a lieu dans le monde entier le Temps pour la Création du 1er septembre au 4 octobre, une initiative œcuménique portée en France par le label **Eglise verte** « pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.” Le groupe Laudato Si en action a choisi de marquer ce temps par la célébration d’un dimanche de la Création avec Monseigneur Rey à Cotignac en cette année consacrée à saint Joseph. Le thème du Temps pour la Création en 2021 est « Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». à l’image de la tente d’Abraham et de Sarah, qui ont accueilli trois étrangers, qui se sont avérés être des anges (Genèse 18). Ce temps nous invite à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans notre maison commune, le foyer (oïkos) de Dieu. Programme de la journée ———————– 10h Accueil 10h30 Messe à Saint-Joseph du Bessillon présidée par Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon 12h Apéritif et pique nique partagés (si possible local et zéro déchets) 13h30 Présentation des activités du groupe Laudato Si en action, partage et témoignages 14h Enseignement 15h Visite de maraîchers bio à Cotignac « La maison Patoulatchie » 16h Fin Contact : [[laudatosi@diocese-frejus-toulon.com](mailto:laudatosi@diocese-frejus-toulon.com)](mailto:laudatosi@diocese-frejus-toulon.com) ou 06 41 68 13 17 Inscription sur agenda.frejustoulon.fr

Le groupe Laudato Si en action, pastorale du diocèse de Fréjus-Toulon, organise pour la première fois dans le Var une « journée de la création »

