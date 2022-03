JOURNÉE DE LA CRÉATION Cinéma et Politique Cinéma des Cinéastes Paris Catégories d’évènement: île de France

JOURNÉE DE LA CRÉATION Cinéma et Politique Cinéma des Cinéastes, 29 mars 2022, Paris.

de 14h00 à 21h00

gratuit

La 4ème édition de la Journée de la Création se déroulera mardi 29 mars au Cinéma des Cinéastes avec, en fil rouge, le thème « Politique et Cinéma ». Chaque année, L’ARP organise une journée consacrée à la création cinématographique et audiovisuelle et à ses talents – cinéastes, scénaristes, comédien.ne.s, producteur.trice.s… – pour offrir aux créateurs et aux participants, composés notamment de jeunes et futurs professionnels, un espace d’échanges autour de la création dans toute sa diversité et sa richesse. La 4ème édition se déroulera mardi 29 mars au Cinéma des Cinéastes avec, en fil rouge, le thème « Politique et Cinéma ». Ouverte à tous, gratuitement, dans la limite des places disponibles, La Journée de la Création s’articulera autour de deux tables rondes thématiques, d’une masterclass et d’une conversation entre un cinéaste et une personnalité politique. Cinéma des Cinéastes 7 Av. de Clichy Paris 75017 Contact : https://larptheque.larp.fr/index.php/2022/03/03/la-journee-de-la-creation-2022/ https://www.facebook.com/cineastesde.larp/ https://twitter.com/L_ARP Cinéma;Conférence

