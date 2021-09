Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains, Landes Journée de la convivialité et de la solidarité Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Journée de la convivialité et de la solidarité Eugénie-les-Bains, 24 septembre 2021, Eugénie-les-Bains. Journée de la convivialité et de la solidarité 2021-09-24 – 2021-09-24

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains 10 EUR Au programme de cette belle journée:

8h30: accueil café et viennoiseries

9h: départ de la marche 10kms

9h30: départ de la marche 5kms

11h30: apéritif sous les chapiteaux

12h: Repas (pass sanitaire obligatoire), assiettes de saison, côtelette de porc et piperade, salade, fromage, tarte aux pommes, café, vin rosé et rouge à volonté. Sur inscription par téléphone avant le 22/09!

Après-midi: concours de belote, pétanque, quilles de 6, exposition ateliers de créativité, stand de vélos électriques.

