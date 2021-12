Paris Lab 110 bis - Ministère de l'Education nationale Paris Journée de la communauté des labs d’académie édition 2021 Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

La journée de la communauté des labs d’académie est l’occaison pour tous les porteurs de projets de lab actifs comme en cours d’élaboration d’échanger sur leurs spécificités de terrain, leurs contraintes, obstacles et solutions pour mettre en oeuvre l’esprit bis. C’est également l’occasion de produire collectivement de la documentation utile pour toute la communauté et/ou pour son animation ! Déroulé de la journée : * brise glace * mise à jour de la carto des labs * séquence inspiration : deux porteurs de labs ministériels expliquent leur fonctionnement, problématiques et solutions * séquence codev : trouver en collectif des solutions aux problèmes d’un porteur de lab * présentation et retours sur les ressources produite spar l’équipe du 110 bis central à destination d ela communauté * retours d’expérience de labs d’académie actifs * sur quoi la communauté travaille ensemble en 2022 ? Tous les porteurs de projets de labs en académie, quelque soit la maturité ou avancement d eleur projet, étaient invités à échanger avec leurs pairs et l’équipe lors de cette journée annuelle. Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale 54 rue de Bellechasse, 75007 Paris Paris Paris

2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T17:00:00

