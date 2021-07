Paris AFC Paris Journée de la colonne vertébrale : Les chiropracteurs de votre ville ouvrent leurs portes et offrent des bilans personnalisés AFC Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chaque année, à l’occasion de la journée mondiale de la colonne vertébrale du 16 octobre, les chiropracteurs de l’Association française de chiropraxie se mobilisent, organisent une vaste campagne de prévention des troubles musculosquelettiques et invitent le plus grand nombre à bénéficier d’un bilan chiropratique et postural offert. Sur rendez-vous, la semaine du 11 octobre 2021, les chiropracteurs pourront détecter les éventuels troubles musculosquelettiques, identifier leurs causes, délivrer des conseils personnalisés de nature à prévenir et apaiser les douleurs. Des bilans offerts pour tous ! Car enfants, adultes, seniors sont concernés par les troubles de l’appareil locomoteur à une étape de leur vie et la prévention joue un rôle déterminant. 64 % des Français ont souffert du dos ou de douleurs aux articulations ces douze derniers mois, et ces douleurs ont un impact sur toutes les dimensions de leur vie personnelle et professionnelle.

AFC 66 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

